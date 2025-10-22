Соседов заявил, что Пугачева разрушила карьеры многих артистов своей властью

Певица Алла Пугачева выстроила целую вертикаль собственной власти, чтобы всегда оставаться Примадонной на российской эстраде. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.
Он обвинил артистку в том, что она разрушила карьеры многих неугодных ей музыкантов, которые могли стать ее конкурентами.
— Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону, — заявил критик в беседе с Общественной Службой Новостей.
В пример он привел певицу Машу Распутину, которой запретили выходить на сцену под настоящим именем Алла, потому что было недопустимо появление двух исполнительниц с таким именем. По словам Соседова, Пугачева поставила ей условие, заставив взять псевдоним.
Также критик утверждает, что для борьбы с потенциальными конкурентами, которые не признавали ее величие, Примадонна использовала и более жесткие меры.
Одинцовский городской суд Московской области не стал рассматривать иски к Алле Пугачевой. С требованиями в инстанцию обратились глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев.