Раскрыты предполагаемые доходы новосибирской блогерши Миланы Хаметовой

Новые данные о доходах Миланы Хаметовой, одной из самых востребованных молодых блогеров в России, подтверждают ее успех. По подсчетам аналитических платформ, на монетизации ее YouTube-канала она могла заработать более 290 миллионов рублей.
Милана Хаметова стала популярной благодаря своему каналу на YouTube, который завоевал большую аудиторию среди молодежи России. Согласно расчетам экспертов, её ежемесячный доход от канала может составлять более 5 миллионов рублей. Эти данные были получены на основе анализа числа просмотров и встроенной рекламы, показываемой перед видео.
Ежедневно канал приносит Милане около 169 тысяч рублей, а за каждую секунду активности зрителей на её канале она зарабатывает примерно 1 956 рублей.