Раскрыты предполагаемые доходы новосибирской блогерши Миланы Хаметовой

Милана Хаметова стала популярной благодаря своему каналу на YouTube, который завоевал большую аудиторию среди молодежи России. Согласно расчетам экспертов, её ежемесячный доход от канала может составлять более 5 миллионов рублей. Эти данные были получены на основе анализа числа просмотров и встроенной рекламы, показываемой перед видео.