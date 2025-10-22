Врач рассказал о «красных флагах» боли в спине: эти симптомы нельзя игнорировать

Боль в спине — одно из самых частых недомоганий, с которым сталкиваются люди любого возраста. Но далеко не всегда она возникает из-за остеохондроза или переутомления. Врач-невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд рассказал KP.RU, в каких случаях привычная боль может указывать на серьезные болезни и требует немедленного обращения к врачу.