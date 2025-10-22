Врач рассказал о «красных флагах» боли в спине: эти симптомы нельзя игнорировать

Боль в спине — одно из самых частых недомоганий, с которым сталкиваются люди любого возраста. Но далеко не всегда она возникает из-за остеохондроза или переутомления. Врач-невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд рассказал KP.RU, в каких случаях привычная боль может указывать на серьезные болезни и требует немедленного обращения к врачу.
— Если спина болит по ночам, усиливается в положении лежа или сопровождается повышением температуры, а также возникла при отсутствии недавних травм, это тревожный сигнал, — предупредил эксперт.
По словам невролога, особое внимание стоит обратить на боли у детей, подростков и людей старше 55 лет. Опасным признаком также считается ситуация, когда боль появилась без травм, при этом человек уже имеет хронические заболевания, например, онкологию.
Врач подчеркнул, что в большинстве случаев боль в спине связана с мышцами, связками или суставами позвоночника и не требует сложных обследований. Но при наличии «красных флагов» необходимо пройти МРТ или КТ, чтобы исключить серьезные патологии.