В Иркутске презентовали книги Памяти героев СВО

В Иркутске презентовали книги Памяти героев специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в школе № 10 куда пришли семьи погибших военнослужащих. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, в учебных учреждениях города начался патриотический марафон «Герои памяти достойны». В книгах собраны истории 172 участников СВО из Сибирского федерального округа.
— Эти Книги Памяти — судьбы и истории наших бойцов, рассказанные их родственниками. Низкий поклон близким за то, что нашли в себе силы поделиться воспоминаниями о жизни и подвигах героев, — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
На презентации выступили и матери погибших бойцов. Так, Максим Денисов до мобилизации помогал тушить лесные пожары, а Николай Кожокарь увлекался паркуром и спас более 40 сослуживцев при выполнении боевой задачи.