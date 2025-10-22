Полосатые гости: амурских тигров заметили в районе Большого Камня и Находки

PrimaMedia, 22 октября. Амурские тигры замечены в районе Большого Камня и Находки. По соцсетям распространяются видео встречи с полосатыми гостями, однако специалисты не уверены в достоверности публикаций. Они краснокнижных кошек на местности не видели.
«Жители Приморского края снова случайно стали участниками необычной встречи и наткнулись на крупного на вид тигра. Его заметили под Находкой, возле села Екатериновка», — пишет Telegram-канал (18+) Vladivostok1.ru.
На записи от 20 октября видно, что тигр неспеша гуляет по полю травы. Заметившие его люди остановились и посигналили, но полосатый не дал никакой реакции. Позже он немного осмотрелся, никак на людей не отреагировав.
А вот в Telegram-канале (18+) Svodka25 пишут о другой встрече с тигром. Обаятельный крупный хищник вышел к людям недалеко от Большого камня, в районе Жемчужины. Краснокнижный кот устроил променад по трассе. А потом, как говорится в публикации, почти вплотную подошел к автомобилю и с любопытством рассматривал гостей.
Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием в центр «Амурский тигр».
«К сожалению эти видео гуляют давно и везде пишут разные места встречи. Каких-либо сообщений от граждан на эту тему не было. Специалисты на этих местах тигров не видели. Поэтому фейк или реальность не установлено», — сообщил генеральный директор центра Сергей Арамилев.
Напомним, на одной из трасс вблизи посёлка Раздольное в Надеждинском районе очевидцы заметили амурского тигра. Хищник внезапно вышел к дороге и некоторое время спокойно наблюдал за происходящим. Однако недружелюбный лай собаки заставил полосатого хищника спешно скрыться в лесу.