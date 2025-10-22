Ричмонд
У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке не было объявлено об угрозе цунами.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,3 в районе Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, отметив, что землетрясение ощущалось и в краевом центре.

По данным исследователей, эпицентр землетрясения находился в 71 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 48,7 км. Предварительная интенсивность толчков в Петропавловске оценивается в 4 балла.

В пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что сейсмособытие почувствовали также в Елизово (со слов Камчатского филиала геофизической службы РАН). При этом угроза цунами объявлена не была.

На Камчатке сейсмическая и вулканическая активность не утихает. Во вторник, 21 октября, в 10:43 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр толчка находился на глубине 41 километр под землей.

