У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке сейсмическая и вулканическая активность не утихает. Во вторник, 21 октября, в 10:43 по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр толчка находился на глубине 41 километр под землей.