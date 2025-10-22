Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем

Небезня и Джурич обсудили ситуацию в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Небезня и Джурич обсудили ситуацию в регионе, а также сотрудничество.

«Состоялось обсуждение ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия, а также в Боснии и Герцеговине. Отдельное внимание было уделено основным аспектам двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении постпредства РФ при ООН в Telegram.

В постпредстве отметили, что в контексте урегулирования в Косове в рамках встречи была «подчёркнута необходимость полного выполнения резолюции СБ ООН 1244».

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что с момента прихода к власти Альбина Курти в 2021 году на сербов в Косове и Метохии было совершено свыше 700 нападений, за которые никто не понёс ответственности.

Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.
Читать дальше