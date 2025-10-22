Небензя встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
Небезня и Джурич обсудили ситуацию в регионе, а также сотрудничество.
«Состоялось обсуждение ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия, а также в Боснии и Герцеговине. Отдельное внимание было уделено основным аспектам двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении постпредства РФ при ООН в Telegram.
В постпредстве отметили, что в контексте урегулирования в Косове в рамках встречи была «подчёркнута необходимость полного выполнения резолюции СБ ООН 1244».
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что с момента прихода к власти Альбина Курти в 2021 году на сербов в Косове и Метохии было совершено свыше 700 нападений, за которые никто не понёс ответственности.