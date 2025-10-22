Нетрезвая пассажирка напала на экипаж рейса Астана — Новосибирск

20 октября на рейсе авиакомпании QAZAQ AIR из Астаны в Новосибирск произошел инцидент с пассажиркой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Она напала на бортпроводников после того, как им отказали в продаже дополнительной порции алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании QAZAQ AIR.