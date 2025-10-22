Ричмонд
Нетрезвая пассажирка напала на экипаж рейса Астана — Новосибирск

По прибытии в Новосибирск нарушительницу передали полиции.

Источник: Аргументы и факты

20 октября на рейсе авиакомпании QAZAQ AIR из Астаны в Новосибирск произошел инцидент с пассажиркой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Она напала на бортпроводников после того, как им отказали в продаже дополнительной порции алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании QAZAQ AIR.

По прибытии в Новосибирск нарушительницу передали полиции. Ей грозит как административная, так и уголовная ответственность. Согласно закону о гражданской авиации Казахстана, пассажиров, угрожающих безопасности полета, могут занести в реестр лиц, которым запрещено совершать воздушные перевозки.

Авиакомпания подчеркивает, что безопасность пассажиров и экипажа остается их главным приоритетом и будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.