BNS: Аэропорт Вильнюса временно закрыт из-за запусков метеозондов

В латвийском аэропорту из-за чрезвычайной ситуации задержаны шесть рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Работу Вильнюсского международного аэропорта остановили в ночь на 22 октября из-за метеорологических зондов, обнаруженных в прилегающем воздушном пространстве. Об этом агентству BNS рассказал представитель компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») Виталия Роче.

Из-за этой чрезвычайной ситуации движение шести рейсов оказалось нарушено: по словам Роче, один из самолётов вернули в аэропорт вылета, а остальные перенаправили в Каунас.

Согласно информации национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали несколько десятков метеозондов. Часто их используют организаторы сигаретной контрабанды для переправки товара из Белоруссии в Литву.

Напомним, в начале октября данный аэропорт также приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров.