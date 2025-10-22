BNS: Аэропорт Вильнюса временно закрыт из-за запусков метеозондов

Работу Вильнюсского международного аэропорта остановили в ночь на 22 октября из-за метеорологических зондов, обнаруженных в прилегающем воздушном пространстве. Об этом агентству BNS рассказал представитель компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») Виталия Роче.
Из-за этой чрезвычайной ситуации движение шести рейсов оказалось нарушено: по словам Роче, один из самолётов вернули в аэропорт вылета, а остальные перенаправили в Каунас.
Согласно информации национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали несколько десятков метеозондов. Часто их используют организаторы сигаретной контрабанды для переправки товара из Белоруссии в Литву.
Напомним, в начале октября данный аэропорт также приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров.