В Чехии заявили о планах произвести и передать Украине космический спутник

Чехия в течение года произведёт космический спутник, который безвозмездно передаст Украине, сообщило издание Novinky со ссылкой на чешского министра транспорта Мартина Купку.
Аппарат сможет собирать данные о происходящем на Земле независимо от погодных условий и времени суток. Отмечается, что у Украины нет такой технологии, и Киев сейчас запрашивает космические снимки у других государств.
Купка уточнил, что Чехия станет первой страной, которая предоставит украинской стороне помощь в виде поставки спутника. Участие в его разработке и создании примут чешские компании, у которых есть опыт в сфере космических технологий, включая сборку малых аппаратов.
В спутник будет внедрена система радиолокационного сканирования, а также технология оптического и радиационного наблюдения.
Напомним, в июне издание Space News сообщило, что консорциум украинских и европейских компаний собирался сформировать спутниковую сеть для сбора данных вдоль границы с Россией. Для создания группировки из более чем 70 спутников указанное объединение хотело получить более $115 млн.