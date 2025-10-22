Ричмонд
Студенты-медики Владивостока замерзают в общежитиях без отопления и горячей воды

Студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета сообщают в социальных сетях о неудовлетворительных условиях проживания в общежитиях на проспекте Красного Знамени: длительное время в зданиях нет горячей воды, отопление тоже до сих пор не подали, передаёт ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Обращения в диспетчерскую службу не приносят результатов. По словам студентов, диспетчеры уверяют, что водоснабжение со стороны ресурсоснабжающей организации в норме, проблему следует решать с руководством вуза. Администрация вуза, в свою очередь, постоянно переносит предполагаемые сроки возобновления подачи коммунальных услуг. Несмотря на ухудшившиеся условия проживания, его стоимость с нового учебного года увеличилась.

Местные жители полагают, что отсутствие отопления и горячей воды может быть связано с затяжным ремонтом инженерных коммуникаций неподалёку от общежитий. Около дома № 38 по проспекту Красного Знамени длительное время раскопана траншея, но сварщики, находясь на месте производства работ, делом не заняты. Жители микрорайона подозревают, что бригада в основном употребляет алкоголь на рабочем месте — вокруг траншеи постоянно появляются пивные бутылки.

В начале недели об отсутствии отопления сообщали родители воспитанников детского сада № 44, который тоже находится недалеко от зоны работы тепловиков (Партизанский проспект, 11).

На приостановленные работы тепловиков также жаловались родители учеников школы № 38 на проспекте 100-летия Владивостока (район Моргородка). Отопления в образовательном учреждении до сих пор нет, трубы раскопаны на территории школы, рабочие там отсутствуют.

По официальным данным, к утру 22 октября во Владивостоке тепло уже поступило в 94% социальных объектов и 89% жилых зданий. Полностью подключение будет завершено к вечеру 22 октября, далее будут отрабатываться точечные заявки абонентов.