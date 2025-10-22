Студенты-медики Владивостока замерзают в общежитиях без отопления и горячей воды

Местные жители полагают, что отсутствие отопления и горячей воды может быть связано с затяжным ремонтом инженерных коммуникаций неподалёку от общежитий. Около дома № 38 по проспекту Красного Знамени длительное время раскопана траншея, но сварщики, находясь на месте производства работ, делом не заняты. Жители микрорайона подозревают, что бригада в основном употребляет алкоголь на рабочем месте — вокруг траншеи постоянно появляются пивные бутылки.