Студенты-медики Владивостока замерзают в общежитиях без отопления и горячей воды

Обращения в диспетчерскую службу не приносят результатов. По словам студентов, диспетчеры уверяют, что водоснабжение со стороны ресурсоснабжающей организации в норме, проблему следует решать с руководством вуза. Администрация вуза, в свою очередь, постоянно переносит предполагаемые сроки возобновления подачи коммунальных услуг. Несмотря на ухудшившиеся условия проживания, его стоимость с нового учебного года увеличилась.
Местные жители полагают, что отсутствие отопления и горячей воды может быть связано с затяжным ремонтом инженерных коммуникаций неподалёку от общежитий. Около дома № 38 по проспекту Красного Знамени длительное время раскопана траншея, но сварщики, находясь на месте производства работ, делом не заняты. Жители микрорайона подозревают, что бригада в основном употребляет алкоголь на рабочем месте — вокруг траншеи постоянно появляются пивные бутылки.
В начале недели об отсутствии отопления сообщали родители воспитанников детского сада № 44, который тоже находится недалеко от зоны работы тепловиков (Партизанский проспект, 11).
На приостановленные работы тепловиков также жаловались родители учеников школы № 38 на проспекте 100-летия Владивостока (район Моргородка). Отопления в образовательном учреждении до сих пор нет, трубы раскопаны на территории школы, рабочие там отсутствуют.
По официальным данным, к утру 22 октября во Владивостоке тепло уже поступило в 94% социальных объектов и 89% жилых зданий. Полностью подключение будет завершено к вечеру 22 октября, далее будут отрабатываться точечные заявки абонентов.