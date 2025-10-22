В Новосибирске представлены бриллианты стоимостью более 1 млрд рублей

Компания «Алроса», ведущий российский производитель алмазов, представила в Новосибирске уникальные бриллианты общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. В рамках мероприятия были продемонстрированы драгоценные камни инвестиционного класса из коллекции ALROSA Diamond Exclusive. Об этом сообщает 1tv.ru.
В Новосибирске были выставлены шесть комплектов бриллиантов, стоимость самого дорогого из которых превышает 120 миллионов рублей. Этот сет включает шесть бесцветных бриллиантов, два из которых имеют огранку «груша» и весят более 10 карат каждый. Оба камня характеризуются одинаковыми оценками по цвету (G) и чистоте (VS1).
Кроме того, были представлены отдельные бриллианты высокого класса, среди которых 15-каратный желтый драгоценный камень овальной формы и 13-каратный бесцветный бриллиант с «Русской огранкой».