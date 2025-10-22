В Новосибирске представлены бриллианты стоимостью более 1 млрд рублей

В Новосибирске были выставлены шесть комплектов бриллиантов, стоимость самого дорогого из которых превышает 120 миллионов рублей. Этот сет включает шесть бесцветных бриллиантов, два из которых имеют огранку «груша» и весят более 10 карат каждый. Оба камня характеризуются одинаковыми оценками по цвету (G) и чистоте (VS1).