Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Югорчанам из Сургута сделают перерасчет за грязную воду

В Сургуте (ХМАО) жителям, которым поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен автоматический перерасчет платы за ЖКУ. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

В Сургуте (ХМАО) жителям, которым поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен автоматический перерасчет платы за ЖКУ. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

Читать далее.