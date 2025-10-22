Ричмонд
История станет обязательным экзаменом для ряда направлений: когда планируются изменения

Минобрнауки хочет добавить ЕГЭ по истории в список гуманитарных направлений.

Источник: Комсомольская правда

Минобрнауки предложило ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости, изучив соответствующий проект министерства.

Согласно документу, университеты смогут самостоятельно решать, требовать ли этот экзамен при поступлении на отдельные специальности.

Речь идёт о направлениях подготовки, таких как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и других.

По закону вузы обязаны определиться с набором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Это означает, что выбирать историю вместо обществознания они смогут только в приёмной кампании 2027 года.

Ожидается, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее Минобрнауки объявило о повышении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы с 2026 года.