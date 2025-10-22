Врач рассказала, для кого дефицит йода наиболее опасен

Беременные женщины наиболее уязвимы перед дефицитом йода. Нехватка этого элемента может стать причиной серьезных проблем, включая потерю плода и развитие аномалий у новорожденного. Как рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен, нехватка этого микроэлемента является серьезной проблемой здравоохранения.