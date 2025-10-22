Ричмонд
Врач рассказала, для кого дефицит йода наиболее опасен

Терапевт Тен: дефицит йода у беременных грозит выкидышем и аномалиями плода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Беременные женщины наиболее уязвимы перед дефицитом йода. Нехватка этого элемента может стать причиной серьезных проблем, включая потерю плода и развитие аномалий у новорожденного. Как рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен, нехватка этого микроэлемента является серьезной проблемой здравоохранения.

— Из-за недостаточного уровня йода в организме, у младенцев может быть задержка умственного и физического развития, — заявила специалист.

Самое серьезное проявление этого состояния — кретинизм, который означает глубокую умственную отсталость.

