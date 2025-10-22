Росавиация: Временные ограничения действуют в аэропортах Пензы и Пскова

Два российских аэропорта — в Пензе и в Пскове — прекратили принимать и отправлять самолёты в ночь на среду 22 октября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что ограничения носят временный характер и введены для обеспечения безопасности.
«Аэропорты Пенза, Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Артёма Кореняко.
Также сообщалось, что в аэропорту Калуги ввели временные ограничения.
Перед этим временные ограничения были введены в аэропорту Краснодара.
Ранее сообщалось, что семь российских аэропортов временно прекращали отправлять и принимать самолёты в ночь на субботу, 18 октября. Такая мера была предпринята в целях обеспечения безопасности.
Тем временем аэропорт Вильнюса закрыли из-за воздушных шаров контрабандистов.