Росавиация: Временные ограничения действуют в аэропортах Пензы и Пскова

Два российских аэропорта — в Пензе и в Пскове — прекратили принимать и отправлять самолёты в ночь на среду 22 октября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что ограничения носят временный характер и введены для обеспечения безопасности.