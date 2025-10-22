Стоимость золота упала ниже $4 050 за тройскую унцию впервые с 13 октября

На торгах Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, зафиксировано значительное снижение стоимости фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре 2025 года. По данным торговой площадки, цены обвалились более чем на семь процентов, опустившись ниже отметки в 4 050 долларов за тройскую унцию, что стало самым низким показателем с 13 октября 2025 года.