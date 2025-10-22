В Новосибирских парках запрещена уборка опавшей листвы

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило о введении дифференцированного подхода в уборке опавшей листвы на различных типах территорий, с учётом их экологической роли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили специалисты, в природных экосистемах, например, в лесах, опавшая листва играет важную роль, формируя лесную подстилку. Она участвует в биологическом круговороте, преобразуется в гумус, что способствует улучшению качества почвы и защите корней растений. Однако в городской среде, где почвы имеют нарушенную структуру и дефицит микроорганизмов, естественное разложение листвы невозможно. Более того, листья в городе аккумулируют загрязняющие вещества, такие как тяжёлые металлы и нефтепродукты, что может ухудшать качество почвы и водных ресурсов.
Неубранная листва на тротуарах, дорогах и газонах образует плотный слой, который нарушает воздухообмен в почве и способствует распространению болезней растений. В связи с этим, уборка листвы в таких зонах становится обязательной санитарной мерой.
Вместе с тем, Минприроды региона поддерживает уборку листвы только в тех местах, где она вызывает загрязнение. На озеленённых территориях, удалённых от автодорог, в парках, скверах и особо охраняемых природных территориях листву не убирают, так как она выполняет свою природную функцию. Например, в Дендропарке и аналогичных природных объектах листвы не удаляют.
«Таким образом, ключевым принципом является не повсеместная уборка или ее отсутствие, а зонирование. Задача заключается в том, чтобы обеспечивать очистку от листвы там, где она является источником загрязнения и нарушает жизнедеятельность растений, и сохранять ее там, где она является элементом естественной экосистемы. Сохранность листового опада на природных территориях требует ответственного отношения со стороны жителей области», — отметили в министерстве.
Минприроды призывает жителей региона ответственно подходить к уборке листвы, соблюдая экологические стандарты и поддерживая баланс между чистотой городской среды и сохранением природных экосистем.