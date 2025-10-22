В Новосибирских парках запрещена уборка опавшей листвы

Как пояснили специалисты, в природных экосистемах, например, в лесах, опавшая листва играет важную роль, формируя лесную подстилку. Она участвует в биологическом круговороте, преобразуется в гумус, что способствует улучшению качества почвы и защите корней растений. Однако в городской среде, где почвы имеют нарушенную структуру и дефицит микроорганизмов, естественное разложение листвы невозможно. Более того, листья в городе аккумулируют загрязняющие вещества, такие как тяжёлые металлы и нефтепродукты, что может ухудшать качество почвы и водных ресурсов.