Выдворенный из Латвии пенсионер Еременко может получить жилье в России

Выдворенного из Латвии 74-летнего россиянина Григория Еременко, который сейчас находится в одном из московских центров социальной адаптации, могут переселить в другой регион. Об этом РИА Новости сообщил сам Еременко.
«Ко мне несколько дней назад приехал незнакомый мужчина и попросил подписать некий документ, который касается моего переселения в поселок в Астраханской области», — рассказал пенсионер.
При этом он не знает, когда и как именно отправится в Астрахань. Уточняется, что сейчас Еременко ожидает результатов медицинских анализов.
Ранее мужчина говорил агентству, что очень хотел бы переехать в Псков или Псковскую область, чтобы заниматься рыбалкой и вести хозяйство.
Напомним, власти Латвии выслали из страны 74-летнего пенсионера Григория за незнание государственного языка. Мужчина там проживал с 1971 года.