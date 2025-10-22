Ричмонд
Выдворенный из Латвии пенсионер Еременко может получить жилье в России

В настоящее время пенсионер Еременко ожидает результатов медицинских анализов.

Источник: Комсомольская правда

Выдворенного из Латвии 74-летнего россиянина Григория Еременко, который сейчас находится в одном из московских центров социальной адаптации, могут переселить в другой регион. Об этом РИА Новости сообщил сам Еременко.

«Ко мне несколько дней назад приехал незнакомый мужчина и попросил подписать некий документ, который касается моего переселения в поселок в Астраханской области», — рассказал пенсионер.

При этом он не знает, когда и как именно отправится в Астрахань. Уточняется, что сейчас Еременко ожидает результатов медицинских анализов.

Ранее мужчина говорил агентству, что очень хотел бы переехать в Псков или Псковскую область, чтобы заниматься рыбалкой и вести хозяйство.

Напомним, власти Латвии выслали из страны 74-летнего пенсионера Григория за незнание государственного языка. Мужчина там проживал с 1971 года.