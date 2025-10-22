Косачев: в РФ фиксируют рост ядерного потенциала Британии и Франции

Российская сторона зафиксировала рос «совокупного ядерного потенциала» Британии и Франции, заявил зампредседателя СФ Константин Косачёв.
«Мы слышим “ядерную риторику” лидеров европейских стран. Мы чётко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Британии и Франции», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе выступления Косачёвв в рамках дискуссии по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Он отметил, что Российская Федерация «не заинтересована в ввязывании в новую гонку наступательных и оборонительных стратегических вооружений». РФ намерена «избежать прямого вооружённого конфликта» между крупнейшими ядерными государствами.
Кроме того, Косачёв подчеркнул, что российская сторона «не скатывается к ядерному шантажу». При этом РФ фиксирует повышение роли ЯО в «концептуальных установках» Североатлантического альянса.
«Призываю Францию и Британию, другие страны НАТО проявить ответственность и не предпринимать шагов, толкающих мир к глобальной катастрофе», — заявил он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует начать диалог с ЕС по использованию ядерного вооружения.