Косачев: в РФ фиксируют рост ядерного потенциала Британии и Франции

Российская сторона фиксирует повышение роли ЯО в «концептуальных установках» НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона зафиксировала рос «совокупного ядерного потенциала» Британии и Франции, заявил зампредседателя СФ Константин Косачёв.

«Мы слышим “ядерную риторику” лидеров европейских стран. Мы чётко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Британии и Франции», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе выступления Косачёвв в рамках дискуссии по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Он отметил, что Российская Федерация «не заинтересована в ввязывании в новую гонку наступательных и оборонительных стратегических вооружений». РФ намерена «избежать прямого вооружённого конфликта» между крупнейшими ядерными государствами.

Кроме того, Косачёв подчеркнул, что российская сторона «не скатывается к ядерному шантажу». При этом РФ фиксирует повышение роли ЯО в «концептуальных установках» Североатлантического альянса.

«Призываю Францию и Британию, другие страны НАТО проявить ответственность и не предпринимать шагов, толкающих мир к глобальной катастрофе», — заявил он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует начать диалог с ЕС по использованию ядерного вооружения.

