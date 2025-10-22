Врач назвал три самые опасные ошибки при ожогах

При ожогах люди часто совершают критические ошибки при первой помощи. Многие недооценивают серьезность травмы и пытаются лечиться самостоятельно. Заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков назвал KP.RU основные ошибки первой помощи при ожогах.
— Среди главных ошибок — использование «народных средств», таких как уринотерапия, прикладывание к обожженным поверхностям мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц, мумие. Странные средства порой предлагают и в аптеках. Их рекомендуют провизоры, может быть, от всего сердца, но без знания ожоговой проблемы, — отметил медик.
Еще одна распространенная ошибка — попытка обезболить ожог алкоголем или таблетками. И то, и другое может вызвать серьезные проблемы: повреждение печени, почек, интоксикацию.
— Если речь идет об алкоголе, когда поступает такой пациент, мы думаем: а не место ли ему в токсикологическом отделении прежде, чем мы начнем что-то делать с ожогами, — добавил Сачков.
Специалист посоветовал при ожогах сразу обращаться к врачу и не использовать сомнительные методы лечения.