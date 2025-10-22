В ГД предложили наказывать за вовлечение детей в азартные игры

В настоящее время Уголовный кодекс запрещает вовлекать несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (статья 151 УК РФ). Если совершеннолетний человек вовлекает ребенка к систематическому употреблению алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничеству или попрошайничеству, это считается преступлением. За такие действия предусмотрено несколько видов наказания: обязательные работы до 480 часов, исправительные работы от года до двух лет, арест на срок от трех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет. Данную статью предлагается дополнить таким составом, как «вовлечение несовершеннолетнего в азартные игры».