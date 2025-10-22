Ричмонд
Крупнейший курорт Пермского края сменил гендиректора

Крупнейший в Пермском крае оздоровительный комплекс АО «Курорт Усть-Качка» сменил руководителя. На пост генерального директора назначен Кирилл Толстой, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

