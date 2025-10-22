Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отменят автоматическое продление водительских прав: когда это произойдет

Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, прекратит своё действие с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров.

Он объяснил, что продление на три года распространяется на российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — рассказал специалист.

Зокиров также отметил важность для водителей, которые уже воспользовались автопродлением, точно знать дату, с которой удостоверение считается недействительным, чтобы своевременно пройти обычную процедуру продления и не нарушить закон. Эти данные указаны в самом удостоверении.

Так, если права должны были истечь 1 января 2023 года, автоматическое продление шло с 31 декабря 2022 года и действовало до 31 декабря 2025 года. Следовательно, с 1 января 2026 года такое удостоверение перестанет быть действительным и потребуется стандартное переоформление.

Недавно российским водителям напомнили о новой причине для лишения прав. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что граждане, не явившиеся в военкомат в установленный срок, утратят право на управление транспортными средствами.

Также известно, что в России планируется создать специальный перечень лекарств, прием которых будет основанием для лишения водительских прав. В этот список могут войти препараты, ухудшающие концентрацию внимания, в частности снотворные и седативные средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Уточняется, что соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме весной этого года. Инициаторы предлагают ввести административную ответственность за управление транспортом под воздействием таких медикаментов, которые негативно влияют на реакцию и внимание водителя.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше