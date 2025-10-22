В России отменят автоматическое продление водительских прав: когда это произойдет

Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, прекратит своё действие с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров.
Он объяснил, что продление на три года распространяется на российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
«Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — рассказал специалист.
Зокиров также отметил важность для водителей, которые уже воспользовались автопродлением, точно знать дату, с которой удостоверение считается недействительным, чтобы своевременно пройти обычную процедуру продления и не нарушить закон. Эти данные указаны в самом удостоверении.
Так, если права должны были истечь 1 января 2023 года, автоматическое продление шло с 31 декабря 2022 года и действовало до 31 декабря 2025 года. Следовательно, с 1 января 2026 года такое удостоверение перестанет быть действительным и потребуется стандартное переоформление.
Недавно российским водителям напомнили о новой причине для лишения прав. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что граждане, не явившиеся в военкомат в установленный срок, утратят право на управление транспортными средствами.
Также известно, что в России планируется создать специальный перечень лекарств, прием которых будет основанием для лишения водительских прав. В этот список могут войти препараты, ухудшающие концентрацию внимания, в частности снотворные и седативные средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Уточняется, что соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме весной этого года. Инициаторы предлагают ввести административную ответственность за управление транспортом под воздействием таких медикаментов, которые негативно влияют на реакцию и внимание водителя.