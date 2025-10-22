В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты

Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). В воздушной гавани Краснодара ограничения были введены в дополнение к NOTAM (извещение пилотам). Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.