В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничениях на полёты

В аэропортах Пензы и Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временные ограничения были введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). В воздушной гавани Краснодара ограничения были введены в дополнение к NOTAM (извещение пилотам). Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

