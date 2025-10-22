«Никогда не говорил, что любит»: Асмус рассказала о сложных отношениях с отцом

Актриса Кристина Асмус рассказала о сложных отношениях с отцом и вызвала сочувствие в Сети. Она поздравила родителя с праздником — Днем отца, но, помимо признаний в любви, в ее рассказе об их отношениях были грустные подробности.
— Он никогда не говорил, что любит меня, не обнимал, не поздравлял с днем рождения, не жалел и ни о чем толком не разговаривал. Научил пахать во что бы то ни стало, служить, терпеть, прощать и ничего не просить. Я знала, что он любит меня и гордится мной. Мне было трудно все самой, пап. Но я не желала другого пути и уж тем более другого отца. Я так тебя люблю, — написала знаменитость в соцсети под фото, на котором обнимает отца.
В ее словах подписчики увидели сложные отношения с родителем. Многие выразили сочувствие по поводу того, что Асмус в детстве была лишена отцовского тепла.
«Надеюсь, когда-нибудь он возьмет за руку свою дочь и скажет, что любит»; «Очень грустно, что у вас такой отец был и такой пример мужского поведения»; «Мои родители тоже никогда не говорили слов любви», — оставили комментарии фолловеры.
В апреле гендиректор телеканала «ТНТ» Тина Канделаки подтвердила, что Кристину Асмус выставили со съемочной площадки сериала «Склиф». Она выразила сожаление по поводу ситуации, поскольку, по ее словам, проект «получается сильным и амбициозным».