«Никогда не говорил, что любит»: Асмус рассказала о сложных отношениях с отцом

— Он никогда не говорил, что любит меня, не обнимал, не поздравлял с днем рождения, не жалел и ни о чем толком не разговаривал. Научил пахать во что бы то ни стало, служить, терпеть, прощать и ничего не просить. Я знала, что он любит меня и гордится мной. Мне было трудно все самой, пап. Но я не желала другого пути и уж тем более другого отца. Я так тебя люблю, — написала знаменитость в соцсети под фото, на котором обнимает отца.