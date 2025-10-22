Мошенники обманывают россиян под предлогом заключения договоров на отопление

Мошенники модифицируют свои легенды соответственно происходящим событиям. Так, с началом отопительного сезона они начали звонить россиянам под предлогом якобы необходимости заключить договор на отопление. Схему аферистов раскрывает РИА Новости.
Сообщается, что злоумышленники от имени соответствующих организаций убеждают человека в том, что он должен заключить договор на поставку тепловой энергии и для этого просят назвать паспортные данные и другую персональную информацию. Получив эти данные, мошенники могут вскрыть личный кабинет жертвы на «Госуслугах» и выяснить иную информацию, которую затем могут использовать в своих целях.
Также в России набирают популярность новые мошеннические схемы, которые используют поддельные документы спецслужб и манипуляции с человеческими эмоциями.
