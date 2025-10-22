Ричмонд
«Посмотрим, что произойдет»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным в Будапештом

Трамп через два дня расскажет, намерен ли он встретиться с Путиным в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще не определился с участием в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Однако американский лидер обратил внимание на то, что в этих переговорах важна продуктивность. Об сообщается на сайте Белого дома.

«Я не хочу проводить встречу понапрасну, не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решение», — сказал Трамп, комментируя возможность своего участия в переговорах.

Между тем, ранее в прессе пошли слухи об отказе американского лидера от встречи с президентом России в Будапеште. Так, американские СМИ сообщили, что Трамп не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшем будущем».

Другие сообщали, что на данный момент подготовка к саммиту президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште поставлена на паузу.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перед проведением конференции предстоит проделать большое количество «домашней работы». При этом ни одна из сторон, добавил представитель Кремля, не называла точных сроков встречи.

А глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нечистоплотность многих средств массовой информации на Западе хорошо известна, и CNN не является исключением, славясь подобными попытками ввести читателей в заблуждение.

Так министр прокомментировал и сообщения о якобы переносе встречи между ним и государственным секретарем США Марко Рубио, а также о якобы поставленной на паузу подготовке к переговорам Путина и Трампа в Будапеште.

До этого Лавров провел телефонные переговоры с Рубио, в ходе которых они конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий сторон, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала — ЕС перешел к «активным подрывным усилиям» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Европа хочет сорвать любые мирные действия по Украине.

