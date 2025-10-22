«Посмотрим, что произойдет»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным в Будапештом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще не определился с участием в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Однако американский лидер обратил внимание на то, что в этих переговорах важна продуктивность. Об сообщается на сайте Белого дома.