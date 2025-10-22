Ричмонд
Премьер Японии Такаити: ракета КНДР не достигла морской экономической зоны

В Сеуле заявили, что Пхеньян осуществил пуск ракеты в сторону Японского моря.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейская ракета не пролетала над исключительной экономической зоной Японии в Японском море, заявил новый японский премьер-министр Санаэ Такаити.

Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

«Пролёта над нашей ИЭЗ зафиксировано не было», — сказал он.

При это правительство Японии отдала распоряжение Минобороны страны и Министерству иностранных дел «активизировать сбор и анализ информации» о ракетном пуске КНДР.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Напомним, в октябре власти КНДР представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим «самым мощным образцом ядерного оружия».