Власти Египта опровергли сведения об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Последняя оценка состояния усыпальницы египетского фараона не выявила рисков.

Источник: Аргументы и факты

Угрозы обрушения гробницы египетского фараона Тутанхамона возле города Луксора нет, объект находится в хорошем состоянии, заявило министерство туризма и древностей Египта.

Отмечается, что информация о риске, которая распространилась в зарубежных СМИ, является недостоверной. В ведомстве уточнили, что египетские власти «регулярно проверяют текущее состояние» гробницы вместе с учёными из американского Института сохранения предметов искусства Гетти. Указанное учреждение участвовало в реконструкции этого культурного объекта.

В министерстве также сообщили, что последняя оценка состояния гробницы не выявила опасности её обрушения или разрушения настенных фресок.

Напомним, в феврале египетские власти объявили об обнаружении гробницы фараона Тутмоса II. Раскопками занималась группа археологов из Египта и специалисты из Британии. Эксперты назвали это событие самым значительным археологическим открытием в стране с момента находки усыпальницы Тутанхамона в 1922 году.