В России хотят повысить требования к поступающим в вузы: какой теперь нужен балл ЕГЭ для зачисления

В то же время Минобрнауки выступило с инициативой о введении обязательного ЕГЭ по предмету история для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. Предполагается, что это нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Университетам будет предоставлено право самостоятельно решать, требуется ли сдача этого экзамена для поступления на отдельные специальности.