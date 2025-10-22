В России хотят повысить требования к поступающим в вузы: какой теперь нужен балл ЕГЭ для зачисления

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, который устанавливает предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте указаны минимальные проходные баллы по ключевым предметам ЕГЭ: русский язык — 40, профильная математика — 40, физика — 41, обществознание — 45, история — 40, информатика — 46, а также иностранный язык, литература, биология, география и химия — по 40 баллов.
В документе подчёркивается, что корректировка минимальных баллов направлена на повышение качества образования, включая платные программы. Установленные показатели основаны на анализе приёмной кампании 2025/2026 учебного года. По предварительным оценкам, изменения коснутся около одного процента абитуриентов.
Контроль за исполнением приказа будет возложен на заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева. Приказ призван сделать систему поступления прозрачнее и дать абитуриентам чёткое понимание требуемого уровня знаний.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Эта норма вступила в силу с 1 сентября. Если профили обучения различаются — сдача ЕГЭ остаётся обязательной. По мнению авторов данного проекта, нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов.
Также сообщается, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о льготах при поступлении для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Ранее льготы распространялись только на родных детей участников СВО, теперь они будут доступны и детям супругов.
В то же время Минобрнауки выступило с инициативой о введении обязательного ЕГЭ по предмету история для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. Предполагается, что это нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года. Университетам будет предоставлено право самостоятельно решать, требуется ли сдача этого экзамена для поступления на отдельные специальности.