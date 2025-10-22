Мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь

Сообщается, что аферисты по телефону представляются пенсионеру сотрудником одного из провайдеров и предлагают льготные тарифы на связь. Под этим предлогом они выманивают у жертвы паспортные данные. На втором этапе сообщник мошенника представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает пенсионеру, что тот стал жертвой обмана и теперь должен передать все сбережения некоему доверенному лицу якобы для декларирования.