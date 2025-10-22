Мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь

Мошенники атакуют пожилых россиян под предлогом якобы предоставления льгот на услуги связи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Сообщается, что аферисты по телефону представляются пенсионеру сотрудником одного из провайдеров и предлагают льготные тарифы на связь. Под этим предлогом они выманивают у жертвы паспортные данные. На втором этапе сообщник мошенника представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает пенсионеру, что тот стал жертвой обмана и теперь должен передать все сбережения некоему доверенному лицу якобы для декларирования.
