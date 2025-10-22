Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Орсини: Трамп отказал Киеву в помощи ради диалога с РФ

Профессор уточнил, что Украина обречена, а Зеленский ползает на коленях перед Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Российской Федерацией, заявил профессор из Италии Алессандро Орсини.

«Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие США в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат», — сказал он.

Комментарий прозвучал в разговоре с изданием IL Fatto Quotidiano.

Профессор социологии, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss отметил, что Трамп осознаёт, что положение дел в зоне боевых действий давно не в пользу Вооружённыих сил Украины. В связи с этим президент США «постепенно дистанцируется, что вызывает панику в Киеве».

Он подчеркнул, что украинская сторона обречена, а Зеленский уже ползает на коленях перед Трампом.

По данным Axios, Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk. По словам источников, для президента Соединённых Штатов приоритетом является дипломатия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше