Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Российской Федерацией, заявил профессор из Италии Алессандро Орсини.
«Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие США в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с изданием IL Fatto Quotidiano.
Профессор социологии, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss отметил, что Трамп осознаёт, что положение дел в зоне боевых действий давно не в пользу Вооружённыих сил Украины. В связи с этим президент США «постепенно дистанцируется, что вызывает панику в Киеве».
Он подчеркнул, что украинская сторона обречена, а Зеленский уже ползает на коленях перед Трампом.
По данным Axios, Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk. По словам источников, для президента Соединённых Штатов приоритетом является дипломатия.