В Иркутске устанавливают универсальные спортивные площадки. На них можно летом играть в футбол, а зимой — в хоккей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на хоккейной коробке по улице 5-й Армии, 69, в прошлом году установили борта, а в 2025 году — современный искусственный газон. Трава сохранят свои свойства и подо льдом. В следующем году специалисты покрасят конструкции и подключат свет.