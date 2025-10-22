В Иркутске устанавливают универсальные спортивные площадки. На них можно летом играть в футбол, а зимой — в хоккей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на хоккейной коробке по улице 5-й Армии, 69, в прошлом году установили борта, а в 2025 году — современный искусственный газон. Трава сохранят свои свойства и подо льдом. В следующем году специалисты покрасят конструкции и подключат свет.
— Раньше такую практику применяли только на крупных спортивных объектах, сейчас точечно обустраиваем площадки в шаговой доступности. Объекты для занятий спорта размещаем там, где удобно жителям, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
На перекрестке улиц Петрова, Шевцова и Киренской строят мини-футбольное поле площадью 20 на 40 метров. Покроют поле безопасным искусственным материалом. Этот спортивный объект будет доступен для учеников школы № 10. В 2026 году запланировано строительство раздевалок и благоустройство территории.