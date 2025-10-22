ЕС делает вид, что ничего не произошло: на двух НПЗ, перерабатывающих нефть из РФ, произошли взрывы

Так, в румынском городе Плоешти, где располагается завод Petrotel-Lukoil, являющийся дочерней компанией российского «Лукойла», а также предприятии компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний НПЗ, к слову, считается самым крупным в Венгрии. Несмотря на то, что взрывы произошли еще 21 октября на данный момент власти и правоохранители так и не озвучили хотя бы предварительные причины инцидентов.