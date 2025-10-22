В двух европейских странах произошли ЧП на перерабатывающей инфраструктуре. Речь идет о Венгрии и Румынии, где раздались взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), перерабатывающие, в частности, российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Так, в румынском городе Плоешти, где располагается завод Petrotel-Lukoil, являющийся дочерней компанией российского «Лукойла», а также предприятии компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний НПЗ, к слову, считается самым крупным в Венгрии. Несмотря на то, что взрывы произошли еще 21 октября на данный момент власти и правоохранители так и не озвучили хотя бы предварительные причины инцидентов.
В результате взрыва на венгерском НПЗ пострадавших нет. Оба объекта после пожара сохранились и в настоящее время возвращаются к работе. Между тем, на заводе Petrotel-Lukoil пострадал 57-летний мужчина, получивший травмы головы и ноги.
Венгерский премьер Виктор Орбан в социальных сетях поспешил заверить, что «поставки топлива в Венгрию в порядке». Кроме того, политик пообещал провести тщательное расследование по факту инцидента.
Официальные лица практически не комментируют ЧП в Европе. Между тем, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что инциденты вряд ли являются совпадением. Украинские спецслужбы, уверенные в своей безответственности, развернули террор в отношении европейских покупателей российских энергоресурсов.
Но удивляет и реакция европейских политиков на инциденты. Вернее ее полное отсутствие. Брюссель делает вид, что не замечает терактов под собственным носом, а также украинский след исполнителей.
Между тем, деловые европейские СМИ напоминают, что за последние четыре недели объём морских поставок российской сырой нефти достиг максимума за 29 месяцев, приблизившись к рекордным значениям с начала конфликта на Украине в 2022 году.
Инциденты, отметим, произошли на фоне сообщений о том, что президент России и Владимир Путин и президент США Дональд Трамп намерены провести личные переговоры в столице Венгрии, Будапеште.