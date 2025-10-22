В России запатентовали демонстратор двигательной установки ракеты

«Мы же смогли облегчить конструкцию двигателя на 3%, исключив из него механические органы управления. Каждый такой процент позитивно влияет на дальность полета устройства и массу полезной нагрузки на борту. Наше новшество в том, что несколько камер сгорания разместили по периферии профилированного центрального тела. У нас используются электронные регуляторы расхода топлива, которые по команде системы управления увеличивают или уменьшают расход спирта для формирования соответствующих значений тяги отдельных блоков камер», — рассказал он.