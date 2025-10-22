С рэпера Noize MC взыскали штраф за дискредитацию ВС РФ

С рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев) взыскали штраф за дискредитацию ВС РФ, следует из материалов суда.
Речь идёт о штрафе в размере 50 тысяч рублей. Из документов следует, что штраф погашен.
Напомним, в сентябре текущего года судебные приставы начали взыскание данного штрафа.
Алексеев получил административный штраф в размере 50 тысяч рублей из-за постов в Сети с критикой специальной военной операции.
Минюст РФ включил Noize MC в реестр иноагентов осенью 2022 года. Затем суд несколько раз штрафовал рэпера за несоблюдение закона о деятельности иноагентов.
Ранее сообщалось, что Суд признал запрещенной в РФ песню музыканта Noize MC.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.