Алехин: штурмовики ВС РФ уже атакуют в центре Купянска

СМИ сообщали, что российские военные практически контролируют центр Купянска. Полковник рассказал об обстановке в городе.

Источник: Аргументы и факты

В центральной части Купянска действуют мелкие штурмовые группы ВС РФ, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.

«В центре города действуют мелкие штурмовые группы группировки “Запад”. Мы основательно контролируем северную часть города, высотки, нажимаем в южной части и ведем штурм в сторону центра. Но говорить о том, что центр находится под нашим контролем, пока преждевременно. Также рано говорить о том, что мы находимся чуть ли не у Купянск-Узловой, это, по сути, узел обороны ВСУ», — сказал Алехин.

Военный эксперт отметил, что вечером 20 октября и утром 21 октября противник предпринял попытки контратаки.

«ВСУ попали под плотный артиллерийский огонь. Наши используют как ствольную артиллерию, так и тяжелые огнеметные системы», — добавил Алехин.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ближайшие недели станут решающими в боях за Купянск.