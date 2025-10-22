Алехин: штурмовики ВС РФ уже атакуют в центре Купянска

«В центре города действуют мелкие штурмовые группы группировки “Запад”. Мы основательно контролируем северную часть города, высотки, нажимаем в южной части и ведем штурм в сторону центра. Но говорить о том, что центр находится под нашим контролем, пока преждевременно. Также рано говорить о том, что мы находимся чуть ли не у Купянск-Узловой, это, по сути, узел обороны ВСУ», — сказал Алехин.