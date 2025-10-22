Алехин: штурмовики ВС РФ уже атакуют в центре Купянска

В центральной части Купянска действуют мелкие штурмовые группы ВС РФ, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«В центре города действуют мелкие штурмовые группы группировки “Запад”. Мы основательно контролируем северную часть города, высотки, нажимаем в южной части и ведем штурм в сторону центра. Но говорить о том, что центр находится под нашим контролем, пока преждевременно. Также рано говорить о том, что мы находимся чуть ли не у Купянск-Узловой, это, по сути, узел обороны ВСУ», — сказал Алехин.
Военный эксперт отметил, что вечером 20 октября и утром 21 октября противник предпринял попытки контратаки.
«ВСУ попали под плотный артиллерийский огонь. Наши используют как ствольную артиллерию, так и тяжелые огнеметные системы», — добавил Алехин.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ближайшие недели станут решающими в боях за Купянск.