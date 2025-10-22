Губерниев: норвежцы выстрелят себе в ногу бойкотом российской сборной

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о последствиях для Норвегии, если сборная по лыжам этой страны объявит бойкот в случае допуска российских спортсменов к международным состязаниям.
Известно, что FIS (международная федерация лыжного спорта и сноуборда) должна рассмотреть данный вопрос.
«Поскольку у норвежского лыжного спорта во многом кризис — денег не хватает, рейтинги сильно упали, проблемы со спонсорами, они этим бойкотом выстрелят себе в ногу. Назло кондуктору пойдут пешком и отморозят уши назло маме», — сказал Губерниев.
«И представляете, идут российские спортсмены на тренировку, а на паперти сидят норвежские лыжники… Поэтому, хотят наказать себя, пожалуйста, вперед, пусть устраивают бойкоты», — добавил журналист.
При этом он выразил уверенность, что никаких бойкотов не будет, и назвал угрозу норвежцев попыткой привлечь к себе внимание.
Ранее главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжам Эрик Мюр Носсум пригрозил, что объявит бойкот в случае допуска российских спортсменов к международным состязаниям.
«Мы не должны с ними состязаться. С момента их отстранения не произошло никаких изменений. Мое мнение прежнее: возвращать их нельзя. И бойкот — действенный инструмент», — сказал ранее Эрик Мюр Носсум.