В Ирландии задержаны шесть человек на протестах против мигрантов

Полиция Дублина задержала не менее шести человек во время протестов, которые вспыхнули в столице Ирландии после того, как стало известно об изнасиловании десятилетней девочки мигрантом африканского происхождения. Об этом информирует издание Irish Times со ссылкой на пресс-службу местной полиции.