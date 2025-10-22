В Ирландии задержаны шесть человек на протестах против мигрантов

Полиция Дублина задержала не менее шести человек во время протестов, которые вспыхнули в столице Ирландии после того, как стало известно об изнасиловании десятилетней девочки мигрантом африканского происхождения. Об этом информирует издание Irish Times со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Также сообщается об одном пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.
«Полиция сообщила, что в результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги», — сказано в публикации.
По данным издания, в акции протеста участвовало около тысячи человек.
Напомним, протестующие собрались около центра размещения мигрантов. Они выкрикивали антимигрантские лозунги и забрасывали фейерверками и бутылками пытающихся восстановить порядок полицейских. Также сообщалось о поджоге полицейского фургона и применении стражами порядка перцового газа против протестующих.
Тем временем польским пограничникам позволили применять водяные пушки против мигрантов.