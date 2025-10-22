Жители Узбекистана ощутили отголоски землетрясения в Афганистане: толчки зафиксированы в восьми областях и в Ташкенте

Почему так происходит? Восприятие землетрясения зависит от множества факторов. Например, в многоэтажных домах толчки обычно ощущаются сильнее, чем на первых этажах или в частных домах. Важно и то, на каком грунте стоит здание: на мягких или песчаных почвах вибрации заметнее, чем на твёрдом основании. Кроме того, чем дальше вы находитесь от эпицентра, тем слабее ощущаются подземные толчки. Существенную роль играет и время суток: ночью, когда люди отдыхают, даже слабые колебания ощущаются гораздо сильнее, а днём могут остаться практически незамеченными.