Жители Узбекистана ощутили отголоски землетрясения в Афганистане: толчки зафиксированы в восьми областях и в Ташкенте

По данным сейсмологических служб, землетрясение произошло в 23:14. Эпицентр находился в афганской провинции Бадахшан, где сила толчков достигала 3 баллов.
Как ощущалось землетрясение в Узбекистане?
Сила и дальность подземных толчков по регионам республики составили:
Сурхандарьинская область: 3 балла, 349 км от эпицентра.
Ферганская область: 2−3 балла, 438 км.
Сырдарьинская область: 2−3 балла, 489 км.
Андижанская область: 2−3 балла, 492 км.
Джизакская область: 2−3 балла, 493 км.
Самаркандская область: 2−3 балла, 505 км.
Наманганская область: 2−3 балла, 505 км.
Кашкадарьинская область: 2−3 балла, 536 км.
Ташкент: 2 балла, 556 км.
Реакция людей: почему кто-то почувствовал толчки, а кто-то нет?
В социальных сетях и мессенджерах сразу после толчков появились десятки сообщений от жителей разных городов. Кто-то писал, что «ощутил, как дом слегка тряхнуло» или что «задребезжали стекла и люстра», а другие, напротив, уверяли, что «ничего не почувствовали» и «всё было спокойно».
Почему так происходит? Восприятие землетрясения зависит от множества факторов. Например, в многоэтажных домах толчки обычно ощущаются сильнее, чем на первых этажах или в частных домах. Важно и то, на каком грунте стоит здание: на мягких или песчаных почвах вибрации заметнее, чем на твёрдом основании. Кроме того, чем дальше вы находитесь от эпицентра, тем слабее ощущаются подземные толчки. Существенную роль играет и время суток: ночью, когда люди отдыхают, даже слабые колебания ощущаются гораздо сильнее, а днём могут остаться практически незамеченными.