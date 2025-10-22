Ричмонд
Зарплаты в Иркутской области растут быстрее сибирских

Работодатели в среднем предлагают 78,4 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области зарплаты продолжают уверенно увеличиваться, и этот рост обгоняет средние показатели по всей Сибири. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, к сентябрю 2025 года работодатели в среднем предлагали 78,4 тысячи рублей.

— С начала года зарплаты выросли на 11%, то есть на 7,7 тысячи рублей. Для сравнения, в Сибирском федеральном округе предложения увеличились лишь на 6% (или 4117 рублей) и сейчас находятся на уровне 73 229 рублей, — говорится в исследовании hh.ru.

Особенно высокие доходы этой осенью обещают в сельском хозяйстве, добыче сырья, строительстве, производстве и на транспорте, где медианные предложения превышают 150−190 тысяч рублей. При этом в некоторых областях, таких как менеджмент, консалтинг и работа домашнего персонала, зарплатные предложения, наоборот, снизились.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что правительство Приангарья объяснило причины дефицита бензина.