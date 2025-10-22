Fighterbomber: Путин и Трамп могли бы пересечься в ОАЭ для полета в Венгрию

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могли бы пересечься в ОАЭ или Турции для дальнейшего полета в Будапешт, заявил aif.ru бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин написал, что есть два «сказочных» варианта, при которых Путин может безопасно добраться в Будапешт. Один из них — совместный рейс с Трампом. Эту же идею озвучил Fighterbomber.
Fighterbomber на вопрос о том, могли бы Путин и Трамп пересечься в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах для совместного полета в Венгрию, ответил утвердительно: «Да, можно».
Ранее Fighterbomber назвал теоретически реализуемой возможность совместного полета Путина и Трампа в Будапешт.