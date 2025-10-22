Ричмонд
Россиянам напомнили о «новогодней» двойной выплате пенсий: с чем связаны изменения

Балынин: россияне получат двойную пенсию перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Получателей страховых пенсий в России перед Новым годом ждет ставшая уже привычной двойная выплата. Так происходит уже не первый год и 2025-й исключением не станет. Об этом в интервью «ФедералПресс» напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Причины сдвига в выплатах связаны с выходными и праздничными днями, которые в этом году стартуют 31 декабря и закончатся 11 января 2026 года.

«В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря страховую пенсию за январь», объяснил собеседник издания.

При этом из-за индексации с 1 января страховых пенсий январская выплата окажется больше декабрьской на 7,6 процента. То есть, если за декабрь размер выплаты составит 25 237 рублей, то уже в январе ее сумма будет увеличена примерно на 1,9 тыс. рублей и составит более 27,1 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин в числе многих других экспертов напомнил россиянам, что в России изменят график выплат ноябрьских пенсий из-за праздничных дней, которые приурочены ко Дню народного единства.

Также россиянам раскрыли минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году. Отмечается, что минимальный размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 14 287 рублей.

Вместе с тем, сообщалось о подготовке законопроекта, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе МРОТ.