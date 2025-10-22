Россиянам напомнили о «новогодней» двойной выплате пенсий: с чем связаны изменения

При этом из-за индексации с 1 января страховых пенсий январская выплата окажется больше декабрьской на 7,6 процента. То есть, если за декабрь размер выплаты составит 25 237 рублей, то уже в январе ее сумма будет увеличена примерно на 1,9 тыс. рублей и составит более 27,1 тысячи рублей.