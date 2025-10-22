ИА AmurMedia, 22 октября. Накануне в селе Краснореченское Хабаровского района ввели в эксплуатацию новую пожарную часть. Подразделение усилит защиту пяти близлежащих населённых пунктов, в которых проживают 28 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Новая пожарная часть № 63 первого отряда Противопожарной службы Хабаровского края открылась накануне в селе Краснореченское Хабаровского района. В ней будут нести дежурство не только подразделения противопожарной, но и аварийно-спасательной службы края. Численность части составляет 52 человека, из которых 15 — спасатели. Часть возьмет под защиту сразу пять близлежащих населенных пунктов, в которых живут 28 тысяч человек. Это села Корсаково 1 и 2, Рощино, Краснореченское и микрорайон остановки Красная Речка», — говорится в сообщении пресс-службы.
Церемонию открытия части провела заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
— В новой части есть современная техника и оборудование. Всё предусмотрено: пожарные машины, снегоходы, лодки, снегоболотоходы. Есть уютные комнаты отдыха, место для занятия спортом, учебный класс, столовая, зона для ремонта техники. Мы создаем условия, в которых людям будет комфортно нести службу. С каждым годом система противопожарной защиты края становится сильнее. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина большое внимание мы уделяем профилактике пожаров, работаем с детьми, с семьями, с населением. Сегодня убедились сами: школьники знают, как действовать при пожаре, — отметила Ирина Горбачева.
Новую пожарную часть открыли в селе Краснореченское под Хабаровском. Фото: Пресс-служба комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Развитие противопожарной службы Хабаровского края, в том числе создание новых подразделений, осуществляется во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день в противопожарную службу края входит 85 подразделений, численностью свыше 2,2 тысячи человек. На вооружении у пожарных 295 пожарных автомобилей.
Часть в селе Краснореченском стала третьей открывшийся в этом году. Ранее краевые власти запустили в работу части в рабочем поселке Переяславка района имени Лазо и в селе Найхин Нанайского района.