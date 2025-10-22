Новую пожарную часть открыли в селе Краснореченское под Хабаровском

— В новой части есть современная техника и оборудование. Всё предусмотрено: пожарные машины, снегоходы, лодки, снегоболотоходы. Есть уютные комнаты отдыха, место для занятия спортом, учебный класс, столовая, зона для ремонта техники. Мы создаем условия, в которых людям будет комфортно нести службу. С каждым годом система противопожарной защиты края становится сильнее. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина большое внимание мы уделяем профилактике пожаров, работаем с детьми, с семьями, с населением. Сегодня убедились сами: школьники знают, как действовать при пожаре, — отметила Ирина Горбачева.