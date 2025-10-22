Омичей предупредили об опасном тумане на трассах

22 октября на территории Омской области из-за сезонного перепада температур наблюдают интенсивное образование тумана. Госавтоинспекция региона обратилась к водителям с официальным предупреждением об ухудшении видимости на загородных автодорогах.
Сотрудники ведомства напомнили, что в сложившихся метеоусловиях расстояние до объектов часто кажется большим, чем в действительности. Автолюбителям рекомендовали использовать противотуманные фары и фонари. Важно также соблюдать безопасный скоростной режим, позволяющий вовремя остановиться при внезапном появлении препятствия.
Особое внимание следует уделять движению на трассах вне городской черты, где туман представляет наибольшую опасность. ГИБДД призвала местных жителей воздержаться от запланированных поездок при ухудшении погоды.
