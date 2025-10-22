Омичей предупредили об опасном тумане на трассах

Сотрудники ведомства напомнили, что в сложившихся метеоусловиях расстояние до объектов часто кажется большим, чем в действительности. Автолюбителям рекомендовали использовать противотуманные фары и фонари. Важно также соблюдать безопасный скоростной режим, позволяющий вовремя остановиться при внезапном появлении препятствия.