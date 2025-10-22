Ученые МАИ нашли способ удешевить титановые импланты суставов

В процессе работ сначала происходит тщательная подготовка поверхности изделий, после чего их загружают в вакуумную камеру и прогревают. Затем в камеру подается специальная газовая смесь, содержащая азот, которая под действием высокого напряжения ионизируется и вступает в химическую реакцию с титаном. После этого изделие охлаждается и проходит финишную обработку. Данная технология уже активно применяется в институте № 11, и теперь стоит задача обеспечить стабильность, воспроизводимость и общую эффективность рабочих процессов.