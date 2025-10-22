Полковник Алехин: ВСУ не смогут долго удерживать Купянск

«Тыловое обеспечение группировки противника по обе стороны реки Оскол значительно снизилось. ВСУ вынуждены сбрасывать провизию с воздуха, с помощью дронов, потому что погода на этом направлении неблагоприятная — дожди, туман. Грунтовые дороги размыты, противнику остается использовать только шоссейные дороги через Купянск, Шевченково и Чугуев, но они в основном находятся под огневым контролем нашей армии», — сказал Алехин.