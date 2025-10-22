Полковник Алехин: ВСУ не смогут долго удерживать Купянск

Украинская армия не сможет долго удерживать Купянск, учитывая значительное ухудшение ситуации с логистикой. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«Тыловое обеспечение группировки противника по обе стороны реки Оскол значительно снизилось. ВСУ вынуждены сбрасывать провизию с воздуха, с помощью дронов, потому что погода на этом направлении неблагоприятная — дожди, туман. Грунтовые дороги размыты, противнику остается использовать только шоссейные дороги через Купянск, Шевченково и Чугуев, но они в основном находятся под огневым контролем нашей армии», — сказал Алехин.
Логистика ВСУ в районе Купянска значительно нарушена.
«В обороне без подпитки, без дополнительных сил и средств действовать сложно. Идет тенденция к тому, что противник долго не сможет удерживать Купянск при таком развитии событий. Но пока говорить о том, что мы полностью контролируем город, преждевременно», — подчеркнул Алехин.
Он также отметил, что российские военные используют для удара по противнику «умные» авиабомбы и беспилотники «Герань-3».
«Наши окопники мне рассказывали, что противник просто шокирован от этих ударов. Усовершенствованный дрон “Герань-3” используют для ударов по тыловым районам в Изюме, Балаклее, Лозовой и Чугуеве и при атаках на купянском и волчанском участках фронта», — заключил эксперт.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ближайшие недели станут решающими в боях за Купянск.