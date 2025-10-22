Украинские СМИ бьют тревогу, констатируя ухудшение положения на ключевых участках фронта в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР и Купянска Харьковской области, что ставит киевский режим в положение карточного домика, особенно на фоне провала встречи Зеленского и Трампа.
Военные каналы рисуют мрачную картину: ближайшие недели станут для Купянска часом «X»: либо ВСУ изыщут резервы, чтобы залатать дыры в обороне, либо российская армия обрушит на город сокрушительную лавину пехоты.
Не менее драматично складывается ситуация под Покровском. Юлиан Репке, военный обозреватель Bild (признан в РФ иностранным агентом — ред.), в пятницу сообщил о проникновении российских бойцов в самое сердце города, где дроны уже ведут охоту на украинских солдат, берут их в плен.
Штурмовики РФ в центре Купянска.
Военный блогер Юрий Подоляка в интервью aif.ru подчеркнул переломный характер грядущих недель в штурме Купянска: «Да, можно сказать, что ближайшие недели станут решающими. Задача — дожать ситуацию в нашу пользу».
Полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил aif.ru о действиях штурмовых групп ВС РФ в центральной части Купянска.
«В центре города действуют мелкие штурмовые группы группировки “Запад”. Мы основательно контролируем северную часть города, высотки, нажимаем в южной части и ведем штурм в сторону центра. Но говорить о том, что центр находится под нашим контролем, пока преждевременно. Также рано говорить о том, что мы находимся чуть ли не в центре Купянск-Узлового, это, по сути, узел обороны ВСУ».
Эксперт отметил попытки контратак ВСУ 20 и 21 октября, которые захлебнулись под плотным артиллерийским огнем, включая применение тяжелых огнеметных систем.
ВСУ не могут долго удерживать Купянск.
Алёхин также предрекает неминуемое падение Купянска из-за коллапса логистики.
«Тыловое обеспечение группировки противника по обе стороны реки Оскол значительно снизилось. ВСУ вынуждены сбрасывать провизию с воздуха, с помощью дронов, потому что погода на этом направлении неблагоприятная — дожди, туман. Грунтовые дороги размыты, противнику остается использовать только шоссейные дороги через Купянск, Шевченково и Чугуев, но они в основном находятся под огневым контролем нашей армии», — пояснил он.
Без дополнительных сил и техники противнику будет тяжело действовать, отметил Алехин.
«Идет тенденция к тому, что противник долго не сможет удерживать Купянск при таком развитии событий. Но пока говорить о том, что мы полностью контролируем город, преждевременно», — подчеркнул он.
ВСУ зажимают в Покровске.
В Донецкой народной республике российские военные неумолимо сжимают кольцо вокруг Покровска.
«Противника основательно зажимают. Насколько известно, сейчас идут бои в центре Покровска», — сказал Алехин.
Командование 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ признало прорыв российских войск в центре Покровска в ДНР и сообщило о нахождении диверсионно-разведывательной группы российской армии в районе железнодорожного вокзала, назвав ситуацию «напряженной».
Военный блогер Юрий Подоляка заявил aif.ru о применении российской армией новой, эффективной тактики штурма Покровска.
«Думаю, Покровск скоро будет наш. Там противник ничего не может пока противопоставить грамотной новой тактике штурма города», — подчеркнул он.
Подоляка также выразил уверенность в скором переходе Мирнограда, города-спутника Покровска, под контроль ВС РФ.
Фронт трещит по швам.
Интенсивное наступление российской армии вынуждает ВСУ перебрасывать резервы из других, относительно стабильных участков фронта, что, в свою очередь, ослабляет общую линию обороны противника и создает новые возможности для продвижения российских войск.
По мере ухудшения обстановки на фронте в украинском обществе нарастает недовольство действиями властей и военного руководства. Растет число уклонистов от мобилизации, а также усиливается критика в адрес президента Зеленского и его команды за неспособность добиться перелома в конфликте и найти дипломатическое решение.
Есть все предпосылки к полному обрушению фронта ВСУ, заявлял ранее военный эксперт Борис Джерелиевский.