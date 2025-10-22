Павел Воля приехал в Иркутск и прогулялся по городу

IrkutskMedia, 22 октября. Российский телеведущий, шоумен и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля прибыл в Иркутск накануне, 21 октября, в рамках своего гастрольного тура. Он посетил 130-й квартал и поделился первыми впечатлениями от города в своём тг-канале (18+).
«Я уже в солнечном Иркутске. Просто красота, погода супер. Сейчас поеду смотреть все окрестности. Спасибо за то, что в комментариях накидали всякие разные места Иркутска и доложили очень важные вещи по природе», — отметил шоумен.
Комик также уточнил, что после Иркутска отправится с концертами в Новосибирск и Омск.
Ранее агентство сообщало, что в музей «Тальцы» на Байкале в гости на «золотую чашу» чая заглянул Николай Басков. Экскурсию (0+) для знаменитого гостя провёл директор музея Владимир Тихонов. Народный артист ознакомился с выставками и мастерскими и был впечатлён великолепной архитектурой музея и живописными пейзажами, окружающими его.